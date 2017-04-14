邱淑貞出席曾志偉64歲壽趴 最美小女兒超吸睛

曾志偉壽趴星光熠熠，邱淑貞小女兒吸睛(前排右2)。(取自范姜IG)

沈月曾PO出與么妹沈晨合照，姊妹感情相當好。(取自沈月IG)

香港性感女神邱淑貞與IT時裝集團主席沈嘉偉結婚18年，一共育有3女沈月、沈日及沈晨，其中又以15歲的沈月最活躍，時常在社群網站曬自拍美照，也被看好繼承媽咪衣缽，進入演藝圈發展，但其實邱淑貞3個女兒中，被公認外型最靚的就是現年7歲的小女兒沈晨。

香港大哥大曾志偉今(14日)在跑馬地舉辦64歲生日會前夕，下午先邀一票好友開趴，鍾鎮濤妻子范姜就在社群網站Instagram曝光開趴照，只見現場星光熠熠，包括歌神張學友、杜德偉、葉童夫婦等都來共襄盛舉。

其中邱淑貞夫婦也帶著小女兒沈晨來為曾志偉賀壽，沈晨坐在曾志偉旁邊，激似媽咪的外型與一雙黑溜溜的大眼睛好吸睛，瞬間搶光所有明星叔叔阿姨們的鋒頭。

(中時電子報)