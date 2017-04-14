影／自己手機自己組！ 他花9千元做出一台i6s
蘋果手機可說要價不斐，以蘋果官網的售價資訊來看，一台iPhone 6s空機就要破2萬台幣，讓許多果粉荷包大失血。不過，近來一名前美國矽谷程式設計師史考特‧艾倫（Scotty Allen）突發奇想，自行購買零件來組裝一台i6s，結果還真的讓他做出來了，且僅花費300美元（約9千元台幣），影片PO上網立刻引起熱議。
前矽谷程式設計師艾倫近來於YouTube上傳一段約23鐘的影片，內容為紀錄他是如何自製一台i6s的過程。影片中，艾倫前往位於中國深圳的華強北，花了很長的時間在市場裡找尋零件，從機身、螢幕、主機版與電池，皆可採買；有些零件是新的，但也有些是翻新或是仿製的，且為求完美還原，他更走訪一家雷射店，請店家協助於機身刻上標籤及序號。
最後所有零件都到位，艾倫便開始組裝自己的i6s，然而過程中其也遭遇不少頭痛的問題，像是按鍵怎麼按都缺乏手感，返回華強北找店員求救，才知道原來是缺少「墊片」，裝上後果然就解決。最終耗時幾個月的時間，艾倫成功組出一部16GB粉紅色的i6s，組件的部分約花費300美元。
影片最後，艾倫表示此次組裝手機讓他學到很多，尤其是對深圳這裡手機維修與零件回收的市場生態有更深入了解；同時，他對蘋果工程技術的水平感到驚艷，竟可如此易於維修與再利用，組一台iPhone就如同組裝電腦般，只不過體積上小了一點。
(中時電子報)
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