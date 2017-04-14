不愛運動 體溫低 妳是月亮美人嗎？

(達志)

萬物有陰陽，人的體質也有陰陽，一種偏寒，屬陰性體質；一種偏熱，屬陽性體質。養生專家白雁指出，體質偏陰的女性，又稱為「月亮型」，最大特徵是不愛運動，要運動就像要被抓去關，久而久之，身材越來越「廣」，身體越來越「寒」。

月亮人具有抑制、偏寒、多靜等特點的體質類型，特徵是喜歡吃溫熱食物，愛喝茶和咖啡；平時手腳冰冷，冬天怕冷、夏天不怕熱。體溫較低，容易感冒。舌苔偏白，口苦；說話聲音細小，上氣不接下氣，或者覺得大聲說話很吃力，喉嚨容易沙啞。

白雁表示，只要認清體質、練對功法，體重減輕，健康苗條，不是難事，如果妳是陰性體質的月亮美女，可多吃「陽性蔬菜」如菠菜、韭菜、甘藍菜、九層塔、A菜、紅高麗菜、洋蔥，具補血、改善肌肉鬆垮、保護腸胃、治療腰痠、增強免疫力、消除浮腫等作用。

假如吃到的是紅蘿蔔、蘑菇、苦瓜、空心菜、毛豆等「陰性食物」，反而會使陰性體質特性加強，消磨健康，不易減重，提早衰老。

對於月亮體質的美女來說，本來身體就容易累，體力總是跟不上勞動的每一天，當然不想再動，白雁針對月亮美人設計的功法非常簡易，可以邊看電視追劇或者辦公室午休、晚上睡前做一做。每天三分鐘，持續一星期，體力、精力都大增。

※月亮美人元氣補給功

1、坐在地上或椅子上，先以左手掌心朝上托在小腹前，右手高舉過頭並翻掌朝上，同時身體微微向左側方彎，吸氣，屏住呼吸，從1數到8，然後呼氣。

2、接著，換右手掌心朝上置於小腹的地方，左手在上翻掌朝上，同樣吸氣數1到8，然後呼氣放鬆。

3、左右交替反覆18次。

(中時電子報)