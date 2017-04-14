法大選在即 挺進決戰候選人達4人

法國總統大選將邁入最後一周，民調顯示選情高度緊繃。法國《世界報》周五公布最新民調指出，中間路線的馬克宏(Emmanuel Macron)與主張脫歐的極右派候選人雷朋(Marine Le Pen)雖以22％的支持度並居領先，但僅較極左派的梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)與保守派的費雍(Francois Fillon)多出3個百分點，意即這4人人人有機會挺進第2輪決選。

這4人的民調支持度差距僅僅達3個百分點，且在調查誤差範圍內，顯示每個候選人都有可能在4月23日的首輪出線，挺進5月7日舉行的決選。

(工商)