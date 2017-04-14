全聯把超市變伸展台 潮爸、酷嬤「省錢」走秀

全聯讓潮爸和酷嬤穿白T、牛仔褲和Timberland黃靴走秀，由林天扶（前）帶頭謝幕，引來眾人尖叫。（王英豪攝）

林天扶讀高二時為了上台視演員訓練班，還買假髮做造型。8年前因為有經紀人找他按摩開啟演藝之路。（王英豪攝）

90歲的「酷嬤」郝雲娟平日就愛穿牛仔褲，帥氣有型。（王英豪攝）

郝雲娟的孫女連美恩負責掌鏡，找好友高千棻為奶奶打理造型，酷嬤實在太酷、太有型了。（連美恩提供）

全聯福利中心最近新聞特別多，今天（14日）不講年輕人愛花錢，而是找平均72歲的潮爸、酷嬤到全聯大安延吉門市走秀，喊出「省錢就像白T和牛仔褲，永不退流行」，讓全聯總裁徐重仁失言、臉書道歉事件引起網路罵戰後，在歡樂氣氛中沖淡不少煙硝味。原定出席的徐重仁、董事長林敏雄、營運長蔡篤昌都因參加五股生鮮處理廠開幕巧妙缺席，把舞台留給老模團，讓事件暫告一段落。

徐重仁11日出新書《真心看自己，有念則開花》，因談及「年輕人太愛花錢」、「忍耐不計較低薪」等話被擴大解讀，網友灌爆全聯粉絲專頁，要徐重仁幫小編加薪否則抵制，甚至傳出電玩遊戲網站「巴哈姆特」自稱是「人權推手」的網友恐嚇誰去全聯消費就殺誰，引來新北市警方和刑事局介入調查。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，全聯不會採取法律行動，但會加強各店維安，希望各界「情緒過了，可以消消氣」，而且「尖銳的對話方式，不是我們所樂見的。」。他引用徐重仁說的「勇於反省，善意和解」，雖全聯小編救援總裁失敗，功力還要加強，未來小編仍會持續運作且會擴編，數位行銷是他們看重的對話平台。

網友罵戰中超過8成關注「小編加薪」的議題，還有網友曝光全聯員工月薪25K，劉鴻徵表示門市新進員工確實月薪約2萬6000元，做到區經理可有百萬年薪；現有10位小編中，資淺的3萬多元，主管級的超過5萬元，「在零售業中算是中等起薪」，一解外界以為是血汗工作的疑惑。

全聯從2015年起打出「經濟美學」，談省錢是潮流和時尚，有別於過去找年輕人拍廣告，今年改找10位年齡加起來超過700歲的「老模」穿白T、牛仔褲走秀，透過T恤標語傳達長者的省錢智慧，引起年輕人迴響，上月20日起影片曝光，至今在臉書和YouTube總點閱率破百萬人次。其中6位老模今天現身，加起來435歲，90歲的「酷嬤」郝雲娟與63歲的「台灣任達華」林天扶最受矚目。

林天扶是廣告明星，不少人慕名去他的「十足健康 吳神父腳底按摩」工作室，曾拍過《五月天諾亞方舟3D》電影，粉絲認為他有任達華、美國時尚大叔Nick Wooster和「金鋼狼」休傑克曼的明星臉。他高二就有明星夢，曾去台視演員訓練班上過一期歌唱班，接觸演藝工作8年，昨台風穩健完全不怯場，有自己的粉絲專頁「全聯白t潮大叔Logan Lin時尚日誌」，還有經紀人幫他打理演藝事業。

郝雲娟年輕時在台東開服飾店，平日也會穿皮衣搭牛仔褲，學攝影的孫女連美恩找好友高千棻為奶奶打理造型，用「the hidden gem隱藏的珍寶-通往無限可能的旅程」為題拍攝作品，預計明年辦個展，連美恩說奶奶是女強人，希望傳達女性就算年長也可以有型、有個性。

(中時)