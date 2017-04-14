商界影響力發威 川普政策髮夾彎

華爾街日報報導，據熟知內情的官員透露，美國總統川普近來部份重大政策之所以出現髮夾彎的大逆轉，主因為商界勢力發揮影響力，包括民間企業領袖與川普內閣中一票由商轉政的閣員，已成為川普政策的主導勢力。

報導指出，川普上任初前其核心策士皆來自於其選戰幕僚，也就是為川普擬定強硬風格選舉政見的核心幕僚，但近來川普改與商界人士密切互動，並與制定經濟與外交政策務實派的官員走得比較近。

(工商)