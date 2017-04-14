北韓、中東緊張升高 金融市場再受驚嚇
北韓核武一觸即發，加上美國動用「炸彈之母」砲轟阿富汗，讓地緣政治風險急遽升高，也引發全球金融市場再次震盪，週五日韓等亞洲主要股市全數挫低、金價則在5個月高價附近徘徊。
週五亞太多國股市雖受假期影響沒有開市，但有交易的日本、韓國與馬來西亞股市則全數收黑。日經225指數收跌91.29點至18335.63點，創去年12月初以來最低收盤價位，週線則跌1.8％、為連5週收跌。至於日圓兌美元也在108.88日圓附近交易，逼近5個月高點。韓股Kopsi指數收盤挫低13.73點至2134.88點，跌幅0.64％，為連3週下跌。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。