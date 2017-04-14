北韓、中東緊張升高 金融市場再受驚嚇

北韓核武一觸即發，加上美國動用「炸彈之母」砲轟阿富汗，讓地緣政治風險急遽升高，也引發全球金融市場再次震盪，週五日韓等亞洲主要股市全數挫低、金價則在5個月高價附近徘徊。

週五亞太多國股市雖受假期影響沒有開市，但有交易的日本、韓國與馬來西亞股市則全數收黑。日經225指數收跌91.29點至18335.63點，創去年12月初以來最低收盤價位，週線則跌1.8％、為連5週收跌。至於日圓兌美元也在108.88日圓附近交易，逼近5個月高點。韓股Kopsi指數收盤挫低13.73點至2134.88點，跌幅0.64％，為連3週下跌。

(工商)