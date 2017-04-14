大陸校園推直播廚房 舌尖安全把關
近年受食安風暴影響，民眾從吃的飽，轉向吃的安心。大陸教育部為讓學生吃的放心，順勢搭上直播列車，鼓勵各校開放中央廚房的直播，甚至推出「愛青島APP」學生、家長可用手機，替舌尖上的安全把關。
去年10月，河北正定縣弘文中學發生數十名學生食物中毒，導致中央廚房配餐處遭查封，校長被撤職；12月河南信陽市也發生學生食物中毒的案例。而國家衛生統計委員《2015年全國食物中毒事件情況通報》更指出，學生集體餐廳市食物中毒發生的主要場所。
大陸教育部鼓勵各中小學及幼稚園在中央廚房、配餐間等地安裝監視器，完整錄製食品製作、加工製作的過程，並直播於電視、網路，接受學生、家長的監督。目前湖北、四川、遼寧、浙江的部分大學、中小學以及幼稚園都已實施廚房直播，師生可於餐廳的電視觀看直播。
「北崙區公辦的中、小學及幼稚園的中央廚房皆有安裝監控設備。」，浙江寧波市北崙區教育局裝備中心主任樂納紅表示，透過直播監控，區教育局可直接監督各校的廚房。例如，曾有廚工在清洗餐盤廚具後，將雙腳踏進水槽裡面沖，當時就立即通知該校。
(旺報)
關鍵字：廚房直播
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