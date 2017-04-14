《玩命將頭8》陸今上映 破單日票房紀錄

馮迪索、影后莎莉‧賽隆主演的《玩命將頭8》在大陸首映，奪單日票房冠軍。（本報系資料照片）

《玩命將頭8》必有的車輛追逐畫面搬到雪地，驚險程度再升級。（本報系資料照片）

馮迪索、影后莎莉‧賽隆、傑森‧史塔森、巨石強森、蜜雪兒‧羅卓奎茲主演的《玩命將頭8》（陸名《速度與激情8》）今(14)日正式上映，據中國票房網統計，截至今天下午9點，包括預售票在內，票房已突破4.403億元（人民幣，下同）、約台幣19.71億元，超越《玩命關頭7》的首日票房，也打破今年春節檔由《西遊伏妖篇》創下的3.55億元，成為大陸影史新的單日票房冠軍。

《玩命將頭8》4月11日的預售票，已超過《西遊伏妖篇》創造的上映前34小時預售破億的成績，成為大陸預售最快破億的電影；14日淩晨零點首映時，已有高達91.12%、近1.8萬場的排片量，票房達5361.6萬。

(旺報)