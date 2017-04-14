亢奮 偏熱 多動 妳是太陽美人嗎？

(達志)

人的體質分陰陽，如果妳不是陰性體質的月亮美人，那就是陽性體質的太陽美人。養生專家白雁指出，太陽美人具有亢奮，偏熱，多動等特點，可以多練「排毒回春法」，平衡體質，健康又美麗。

太陽國的美女，喜歡吃冷飲、愛喝果汁、可樂，偏愛油炸食物和甜食；舌苔偏紅，口乾，易乾咳；聲音宏亮，喜歡滔滔不絕講話；小便色較黃，大便乾硬特臭，容易痔瘡便秘；贅肉集中上腹、腰間、大腿，肌肉較硬；臉色偏紅潤和黃。

白雁指出，太陽體質美女可多食用具有清熱解毒的莧菜、延緩衰老的白蘿蔔、通腸排宿便的白菜、降血脂的芹菜、清火潤肺的苦瓜、使皮膚滋潤的空心菜等食物。只要持續食用，可改善酸性體質、油性肌膚，還可讓身體脂肪分布更均勻。

最適合太陽美女的功法是「排毒回春法」，白雁說明，這套功法幫助排毒、排宿便，改善口臭、便祕、腹脹和頭腦昏沉，減輕身體負擔，讓身體更輕盈、暢快，改善皮膚斑點、色塊，不知不覺中回春。

白雁建議太陽美女們，拿出以前最滿意的照片出來做對照，訂定明確目標，多久要回到當時身材，相信以太陽美女的執行力，不久就會發現再現窈窕青春的自己。

※太陽美人排毒回春功

功效：

1、早上醒來後，先小便，然後仰臥在床上，不要立即起來做事情。

2、將右手握拳放在肚臍中間，然後左手握拳放在右手上，用握拳的指根、手臂用力下推腹部的皮肉，要稍微用力。

3、從肚臍向外陰部有力量的推動，記得這時候，肛門要提起向內收，心中默數七次，再將肛門放鬆。

4、然後，把兩個拳頭放在腹部的右側，也依照同樣的步驟，從上向下推動和擠壓。

5、最後，再將兩個拳頭放在腹部的左側，也從上向下推動和擠壓。

(中時電子報)