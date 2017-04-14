陸資7.4億歐元收購AC米蘭

貝盧斯科尼的控股公司Fininvest發布聲明表示，已將足球俱樂部的全部股份售予總部位於盧森堡的Rossoneri Sport Investment Lux，而該公司主要由中國商人李勇鴻控制。

整起交易案金額規模為7.4億歐元，買家並在聲明中表示將致力於進行大規模的重組，優化俱樂部的財務狀況。

李勇鴻表示，感謝賣方義大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）先生和Fininvest公司的寶貴信任，同時AC米蘭是一個滿載榮耀的世界頂級足球俱樂部，因此未來我們承諾將會一步一腳印，帶領這支傳奇的隊伍重回世界巔峰。

(旺報)