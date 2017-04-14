北韓威脅幾分鐘夷平駐韓美軍與青瓦台邪惡巢穴
正處於戰爭邊緣的朝鮮半島局勢益發緊張，在北韓準備大舉紀念金日成冥誕前夕，北韓軍方發言人再發表強硬聲明，揚言幾分鐘就足以將駐韓美軍的烏山、群山、平澤基地與青瓦台在內的邪惡巢穴化為焦土。
據韓聯社報導，北韓軍方總參謀部發言人說，川普政府瘋狂進行軍事挑釁，已嚴重到萬分危險的程度，無法繼續袖手旁觀。北韓軍隊和人民將以超強硬反制徹底粉碎美國強盜般的政治、經濟、軍事挑釁圖謀。
北韓軍方還對的卡爾文森號馳援朝鮮半島的美軍稱，核動力航母等大塊頭的目標離得越近，打擊摧毀效果越大。
韓國政府對此亦不甘示弱，對隨時可進行核試驗的北韓警告稱，若進行第6次核試驗或發射洲際導彈，等於是發起嚴重挑釁，韓國將採取北韓難以承受的強有力懲罰性措施。
韓國外交部官員表示，北韓外務省副相向全世界宣佈朝鮮隨時都可進行核試驗，充分暴露朝鮮政權的好戰本質及規則破壞者的面貌。
該官員表示，考慮到北韓核試驗場的種種跡象及其政權的不可預測性，韓國政府認為北韓隨時都可進行核試驗並發射洲際彈道導彈（ICBM），正在密切關注相關動向並保持高度戒備態勢。
北韓外務省副相韓成烈當天在平壤接受美國媒體採訪時表示，只要最高領導班子認為時機成熟，北韓隨時都可進行核試驗。美國若先發制人，北韓不會坐以待斃。
(中時電子報)
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