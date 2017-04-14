停飛平壤 大陸國航：航線會保留
稍早前，央視報導稱大陸國航將於17日起暫停北京至平壤段航線，最後一班航班於14日運行，返航後於北京時間18點抵達北京。目前還不知何時恢復。
據《環球時報》、新京報等媒體確認，國航相關負責人表示「航線會保留，只是由於客源情況暫時取消了航班。」
此前，中國國際航空公司是除了北韓高麗航空公司之外，唯一運營北韓航線的航空公司，原定於在每周星期一、三、五，從北京出發往返平壤，機型為波音737。但因客源問題，經常取消航班。此前國航也曾對平壤航班進行過頻次或季節性調整，例如減少或取消冬季航班等。
國航方面表示，這種情況很常見，有時候客源很少，甚至出現「空著飛」的情況，航空公司就會根據客票銷售情況暫停航班，一旦銷售情況有好轉，隨時會恢復航班。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。