停飛平壤 大陸國航：航線會保留

稍早前，央視報導稱大陸國航將於17日起暫停北京至平壤段航線，最後一班航班於14日運行，返航後於北京時間18點抵達北京。目前還不知何時恢復。

據《環球時報》、新京報等媒體確認，國航相關負責人表示「航線會保留，只是由於客源情況暫時取消了航班。」

此前，中國國際航空公司是除了北韓高麗航空公司之外，唯一運營北韓航線的航空公司，原定於在每周星期一、三、五，從北京出發往返平壤，機型為波音737。但因客源問題，經常取消航班。此前國航也曾對平壤航班進行過頻次或季節性調整，例如減少或取消冬季航班等。

國航方面表示，這種情況很常見，有時候客源很少，甚至出現「空著飛」的情況，航空公司就會根據客票銷售情況暫停航班，一旦銷售情況有好轉，隨時會恢復航班。

(旺報)