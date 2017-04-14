沙國將油價目標訂為60美元

石油輸出國家組織(OPEC)官員透露，包括沙烏地阿拉伯、伊拉克與科威特等OPEC會員國，目前將目標訂於每桶60美元，它們表示該價位將有助刺激國內經濟成長，與提振更多能源業投資增加。然而這也凸顯以沙國為首的部分OPEC國家，很可能在下月集會支持延長石油減產提議。

(工商)