安克生醫「甲狀偵」 開啟甲狀腺腫瘤診斷新視野

甲狀腺癌目前全球女性第4大癌症，在台灣亦為第9大、女性第5大癌症，每年新增2000多名病例。在經濟部學界科專的支持下，台大醫院、台灣大學與安克生醫研發的「甲狀腺超音波電腦輔助診斷系統」（AmCAD-UT，簡稱「甲狀偵」），運用創新影像分析技術，協助判讀甲狀腺超音波影像，為甲狀腺腫瘤提供更精準的診斷效果。

甲狀腺細胞在新陳代謝的過程中若產生異常，就可能會使多餘細胞形成結節（nodule）、也就是腫瘤；如果結節的體積較大，還能經由觸診發現。目前通常是使用超音波擷取患部影像來判讀，如有必要，就再以細針穿刺取出細胞檢驗，最後若判定疑似惡性腫瘤、非典型或者無法確定，則施以甲狀腺切除術來治療，後續則需長期服用藥物。

安克生醫總經理陳正剛指出，這種診斷方式需靠專業醫師的經驗來判讀超音波影像與細胞資料，且經常得等到切除腫瘤、取得病理檢體後，才能完全確認為良性或惡性腫瘤。目前即使已有超音波及細針穿刺等檢查方法，仍有相當高的不確定性；以台灣為例，在18歲以上的1,800萬人口中，約有2至3成有甲狀腺結節，但其中僅有5％是惡性腫瘤、也就是甲狀腺癌。

在專業醫師或醫療設備較為不足的國家地區，有時只是以安全為由、就直接將甲狀腺切除，造成許多患者必須終身服藥、補充賀爾蒙，更影響日常生活。台大醫學院與安克生醫研發出「甲狀偵」，能針對甲狀腺超音波影像，進行更深入的分析與判讀；包括從原本超音波的黑白影像，轉換為彩色影像，並經由 數據與視覺化介面，及惡性腫瘤的風險評估等，以輔助超音波影像的判讀診斷，有助於早期診斷與治療。

陳正剛補充，「甲狀偵」除屬於非侵入式檢查，可減低細針穿刺對患者造成的風險與壓力，且適用各廠牌超音波機型或影像，有效地重現出真實的影像資訊，並可輸出為臨床使用的報告，也能用於後續病情追蹤。在經濟部技術處學界科專計畫補助下，由台大醫院與台灣大學共同合作，終於找出能夠解決醫學臨床問題的方法。

(中時)