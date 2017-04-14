台中國際旅展首日買氣熱翻天 「金門館」吸引人潮

台中國際旅展今日開展，首日湧入大批人潮、將現場擠得水洩不通，4天展期可望締造16億元的旅遊商機。（圖／曾麗芳）

五福旅行社在台中旅展推出多條從台中出發的大陸航線，以優惠價格吸客。（圖／曾麗芳）

金門縣政府帶領縣內10多家知名廠商聯合參展，今日在台中旅展現場舉辦有獎搶答活動、帶動買氣。（圖／業者）

金門知名的金合利鋼刀，跨海在台中旅展現場舉辦展售會，吸引大批民眾採購。（圖／業者）

「2017台中國際旅展」今（14）日起至17日在大台中國際會展中心登場，首日人潮將現場擠得水洩不通，4天展期可望締造16億元的旅遊商機。包括金門縣政府主導的「金門館」，匯聚縣內10多家知名廠商，包括昇恆昌、金門酒廠、浯記一條根、馬家麵線、陳金福號貢糖、金合利鋼刀等舉辦聯合展售會，吸引強強滾的購物人潮。

此外，救國團青年活動中心今年在台中旅展推出4種超值套券，成為排隊熱銷商品。例如每套2張、售價4,900元的「青年威力券」，可用42折優惠價搶購、入住青年活動中心任何6,000元以下的房型並附贈早餐；又如每套2張、價格2,899元的「青年同遊券」，可以5至6折的優惠價、入住各中心指定雙人套房並附贈早餐。今年銷售目標挑戰3,000套。

清新溫泉飯店今年主打天地一家中餐廳、美井日本料理餐廳、新采自助百匯餐廳「平日吃到飽午餐券」，單張優惠價500元；新采自助百匯平日下午茶餐券，每張優惠價320元，都是台中旅展熱賣商品；林酒店今年主推「LV百匯與奇鮮」平日聯合餐券，也在台中旅展熱銷、單日預估賣出近千套。

台中金典酒店則推出大受歡迎的聯合超值餐券，提供一套2張1,998元的優惠價，同時，每張最高可享用價值1,716元的精選套餐；聯合餐券還可通行享用栢麗廳的自助百匯、下午茶、金園中餐廳、金典鐵板燒及Lauras Steak House；此外，旅展期間現場購買3套聯合餐券，再加贈1張栢麗廳餐券；旅展現場加碼推出每天限量「買十送十」特賣活動，凡於現場購買10套聯合超值餐券(售價1萬9,980元)，立即加贈總價值9,990元的栢麗廳餐券10張，平均下來每張餐券666元，適合親朋好友聚會用餐使用。

不僅如此，旅遊雙雄-雄獅旅遊、五福旅遊也在台中旅展現場大車拚，爭相規畫多條由台中出發的優惠行程搶客。其中，五福旅行社搭配今年3月開航的天津航空每周四、日兩班台中直飛海口的包機，5、6月主推每周日出發的「福氣中國～海南島5日遊」，4人成行1人免費，每人1.49萬元起；也推出每周四出發的「海南島4日遊」，每人1萬999元起，買1送1促銷。

此外，雄獅旅遊在台中旅展則主打台中直航優惠價，推出包括香港自由行3天4,888元起（未稅）、澳門自由行4,588元起（未稅）、港澳雙城自由行8,888元起（未稅）搶客。雄獅旅遊也針對想要趁暑假旺季前出發的旅客，推出多條超值行程，如韓國愛寶樂園4日9,388元、超值新加坡快閃3日8,999元起、沖繩4日1萬6,888元起。

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(工商)