BBC：第二次韓戰一觸即發
BBC中文網分析，平壤可能冒天下之大不韙，進行第6次核試驗或新的導彈試射，最早有可能在本周六（4月15日）金日成生日105週年紀念日之際啟動。第二次韓戰一觸即發。
從軍事上看，一旦朝鮮半島戰端開啟，核問題能否得到控制是個巨大疑問：如果美軍無法在第一時間清除或控制北韓的所有核與導彈裝置，朝鮮半島乃至中韓邊境地區都有可能發生嚴重核洩漏甚至核污染，引發嚴重的國際人道危機。
即便避免了重大的核和導彈打擊的人道主義危機，如果高度忠於北韓領導人金正恩的北韓軍隊對南韓境內造成破壞性打擊，其難民危機衝擊中日韓，半島戰亂必將波及甚至衝擊東亞乃至世界經濟穩定。
(旺報)
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