中廣音樂網DJ砲轟NCC：這是新的白色恐怖！

DJ鄭開來、林威與端端特地趕來公司與聽眾道別。(取自林威臉書、鄭開來臉書)

Rose臉書開轟NCC。(取自臉書)

中廣稍早發布聲明，宣布因NCC命令之故，被迫在今晚12點全面停播寶島網與音樂網，消息不只震驚一大票聽眾，節目《i-happy》DJ端端更自爆吃飯吃到一半，聽到停播哭到不行，哽咽感謝所有聽眾們陪伴。

中廣音樂、寶島網停播消息一傳開，不少DJ包括鄭開來、端端、林威都趕來公司在節目中與聽眾道別，而端端更透露吃飯吃到一半時聽到停播消息，哭到不行，哽咽感謝聽眾一路以來的陪伴，「真的很謝謝你們陪伴我們…也因為音樂網給我們這些美好回憶，也希望在跟大家say goodbye時，把這樣子的能量帶給大家。」

據《自由時報》報導，DJ Rose更痛斥NCC是政治迫害，刻意挑在4月14日傍晚送函，不僅讓台內員工措手不及，更有要大家「死一死」的意思。

Rose隨後也在臉書憤怒寫下：「這是新的白色恐怖！再怎麼想踐踏國民黨和中廣，你們只迫害了無辜的音樂DJ和工作人員，我們猶如聯航上的David Tao，你們要我們住嘴，於是拖走我們，完全無法無天！比共產黨更恐怖！！」

(中時電子報)