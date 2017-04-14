胡金龍首打四棒效果好 葉君璋：突然想到的

胡金龍生涯首扛四棒，就繳出猛打賞表現，還有一發三分炮。(富邦提供)

富邦悍將今面對統一獅，全場敲出19支安打，攻勢串聯以17比6輕取統一，其中胡金龍生涯首度擔任球隊第4棒，就開轟收到好效果，總教練葉君璋說，突然想到的，可以用這種方式。

胡金龍此役擔任球隊第四棒，單場5打數3安打，包含一發逆轉3分炮，展現驚人炮火，回憶球員生涯是否打過四棒，胡金龍表示，好像只有在春訓期間擔任過，正式比賽從學生時期到旅美期間都沒有過。

首度扛下第四棒，胡金龍就發揮長打火力，他指出，其實擔任哪一棒都沒有差，自己上場的觀念都一樣，就是無人在壘，想辦法上到壘包，有人在壘，就想辦法送回隊友；至於擔任第四棒的原因，胡金龍回應，可能對方是左投，所以前4棒排右打，也讓原本擔任第4棒的林益全減輕壓力。

突然變換先發打序，收到好效果，被問到怎麼有此想法，葉總先笑笑的指著天，他表示，真的是突然想到的，想到可以用這種方式，不過會不會成為固定打序，葉總再度微笑回應，看有沒有再感應到。

而今天先發打序上，也將平時以代打身分上場的吳宗峻擔任先發，葉總說，這是教練團的建議，也確實看到吳宗峻今年心態上變得更成熟，表現非常好。

(中時電子報)