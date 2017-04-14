大陸黨媒喊話：北韓棄核 海闊天空
正值北韓第6次核試準備就緒、美國核動力航母卡爾文森號駛向西太平洋，朝鮮半島即將爆發第2次韓戰之際，中國大陸環球時報社評向北韓溫情喊話，呼籲北韓放棄核武，走向開放，中國大陸願保證北韓安全，如此北韓則海闊天空，迎接美好未來。
環球時報13日社評首先為讀者分享北韓的想法，指出北韓發展核武的用意是想保障安全，被看作是強國，以換來經濟發展，從而與美國發展平等關係。
但社評指出，這條路根本走不通，因為美國根本不會怕，核試只會讓美國攻擊北韓。並且，北韓幾乎是全球最孤立的國家，不可能獲得正常發展。
而社評也指出，目前北韓只有兩條路走，一個是開放，一個是更鎖國。
社評分析，雖然開放有使北韓政權垮台的風險，但是鎖國是更加沒有希望。為了避免開放的風險，社評建議，北韓可以尋找可靠的政治盟友保護安全，以幫助北韓軟著陸。
社評向北韓喊話，中國大陸目前已經是世界第2大經濟體，比以前更有力量，有能力為北韓提供安全保障，也有能力幫助北韓振興經濟，更不會讓北韓失去獨立自主。不過，社評也強調，北京不會繼續忍耐北韓從事核試。
因此，社評強調，北韓應早點聽規勸，放棄核試，中國大陸會積極保障北韓安全，這才是北韓最佳選擇。
社評最後也溫情喊話，北韓早點做選擇，就早一天海闊天空，早點迎接美好未來！
(中時電子報)
關鍵字：北韓
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