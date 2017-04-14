睡夢中跌落　7月大男嬰卡床縫窒息亡

新北市新莊區7個月大男嬰於凌晨5時許被父母發現卡在床頭櫃與床及牆壁之間的縫隙，家屬趕緊打119報案，警消獲報後立即將男嬰送亞東醫院急救，但搶救後仍宣告不治。

警方初判，男嬰疑因跌落床頭櫃與床及牆壁之間的縫隙導致窒息，死因仍待進一步相驗釐清。

(中時)