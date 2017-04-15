陳羽凡接班王寶強綠綠的 名存實亡的演藝圈夫妻
《失戀33天》女星白百何昨天被卓偉曝光在泰國偷吃小鮮肉張愛朋，她出軌的消息震驚各界，也讓過去兩人婚姻名存實亡的消息甚囂塵上，不過演藝圈中其實也有不少銀色夫妻都被懷疑是各玩各的。
白百何被拍到和張愛朋在泰國泳池邊戲水，不僅兩人頭互相磨蹭，張愛朋還被拍到起了生理反應，白百何還露了神奇的「一指禪」，也因這個畫面，陳羽凡被說接班王寶強、被戴綠帽；但隨後陳羽凡也被爆在KTV左擁右抱兩女，兩人就被說夫妻各玩各的。
除此之外，演藝圈中也曾被指名存實亡的，莫過於就是屢被傳婚變的楊冪與劉愷威，由於兩人工作繁忙，聚少離多，且兩人在機場的相處模式，從恩愛到一前一後，就連先前2人參加女兒小糯米的運動會，也是0互動，就讓外界更好奇這對夫妻的婚姻關係。
另外，就連大陸羽球好手林丹過去也曾被拍到出軌證據，他在老婆謝杏芳懷孕期間偷吃，讓不少人對他的形象感到破滅，他公開道歉後，謝杏芳也在網上發文，強調對於勇於認錯的人，她選擇原諒，更說一家人未來「風雨同舟」；可是事件爆發後，就有知情人士透露，林丹出軌的事，早在里約奧運期間，謝杏芳就都已經知情，更說兩人之間感情早就淡如水，她也管不住林丹；不過目前他們積極修補關係，還是獲得不少祝福。
(專題報導)
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