舒淇大方脫帽曬白髮 徐若瑄「感受生命過程不丟臉」被讚爆

女神正能量面對白髮，舒淇大方脫帽、徐若瑄「感受生命過程不丟臉」被讚爆。（圖／本報系資料照片）

演藝圈中不少女神近年終結「剩女」，與另一半步入禮堂，不時分享人妻生活，幸福模樣更是羨煞眾人，不過隨著歲月追趕，女星面對冒出的白髮時，她們都以高EQ看待，其中舒淇大方脫帽曬白髮，而徐若瑄則是正向認為「感受生命過程不丟臉」，也讓不少網友都上了一課。

徐若瑄臉書全文。（圖／取材自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

徐若瑄（Vivian）有子萬事足，2015年生下兒子「李V寶」後，生活重心全放在孩子身上，不過她日前則在臉書分享自拍頭髮照片，頭頂漸漸冒出白髮，並寫下：「不會吧、兒都還沒懂事，白髮就漸漸冒出來了⋯⋯」引起不少網友的共鳴，還有人透露為白髮感到自卑，徐若瑄則親民回覆：「親愛的，感受生命的過程是一件很美好的事，不丟臉。」

徐若瑄擁鋼鐵般意志、不放棄性格，不僅是「鋼鐵媽咪」，她面對白髮冒出，不只大方面對，更鼓勵有同樣困擾的粉絲，也讓人不禁大讚徐若瑄超有智慧！

舒淇臉書全文。（圖／取材自SHU QI臉書）

舒淇與馮德倫情牽20年修成正果，終於在2016年步入禮堂，兩人的婚姻生活備受矚目，但小倆口對私生活低調，鮮少談論，不過舒淇仍會與粉絲分享自己的生活大小事，而總給人美艷印象的她，面對冒出的白髮，她則是大方曝光白髮模樣。

舒淇經常戴帽子自拍，今年2月她則大方脫帽，曬出白髮照，並形容「這是一個智慧爆棚的時代。」舒淇自信曬出白髮模樣，網友看了大讚「依然女神」。其實舒淇不只一次曬出白髮，她坦然面對自己的歲月痕跡，相當率真。

林熙蕾微博全文。（圖／取材自林熙蕾微博）

電眼美女林熙蕾（蕾蕾）育有下一對女兒心心和蜜蜜，林熙蕾婚後也專心在家像夫教子，並時常分享育兒經，不過林熙蕾日前突感嘆管教孩子是這輩子最難的功課、當父母不容易，並寫下：「我的白頭髮應該就是這樣長出來的」，同時低頭曬出頭上一根白髮。

只不過女神秀出白髮，低頭露出一抹微笑曬白髮，「電眼美女」魅力無法擋，自信模樣依然美爆，林熙蕾正能量面對白髮，高EQ更是被讚爆。

(專題報導)