趙麗穎一句話不小心暴露感情現況 狀態讓人超心疼！

女星趙麗穎因主演《花千骨》，地位、身價、財富翻了N倍，但感情部分卻一直很空乏。(取材自微博)

中國女星趙麗穎因演出《花千骨》女主角爆紅，擠身中國戲劇圈一線花旦之列，這兩年更是連連得獎，片酬、身價也翻漲百倍以上，甚至擠身富比士中國名人榜之列，作為農村出身、沒有任何背景的女孩，這樣的成果，都得歸功於她十年來的努力耕耘，然有個地方卻是天仙般的她所一直缺乏的，那就是感情。

趙麗穎在戲劇方面表現相當精湛，也傳出過無數美好的同戲CP，但卻始終沒什麼「成事」的案例，渾身充滿獨立感。(翻攝自微博)

眾所周知，趙麗穎演遍甜蜜、酸楚、虐心等各式愛情劇，跟一個個帥氣無法擋的同戲夥伴們傳出無數美好的CP緋聞，然她始終脫不去那股「獨立感」，自曝每次拍戲總得讓自己進入最完美狀態的她，所有的精力全都放在工作上，也是不難預料的，最近她難得卸下角色扮妝，參與了中國實境節目《向往的生活》，每一步路、每個對話，時間都彷彿回到了趙麗穎當初在農村裡悠然生活的孩提時光，同時，她也不經意在某個小角落，曝光了自己當下的感情狀態，聽了著實讓人心疼。

趙麗穎在節目中，邊跟小狗玩，邊說了句：「單身狗要跟單身狗在一起」，讓粉絲聽了超心疼。(翻攝自微博)

趙麗穎參與了這一期《向往的生活》，過起農村自給自足的樸實生活，其中，她一眼就愛上「吉祥物」小狗H，各種疼愛逗弄小狗的畫面於是曝光，畫面萌得不像話，而當她趁著好空氣、好陽光，在院子裡和狗狗玩耍時，卻不經意地對著汪星人說出：「單身狗要跟單身狗在一起」，還對著鏡頭唱了潘瑋柏的〈Tell Me〉：「是不是你想要認識我…」，就這麼一句話破除之前傳她手戴戒指有情人的傳聞，也推翻了那堆美好的同戲CP想像，雖然有許多男粉絲直呼開心，覺得女神還是屬於大家的，而不是某個男子的，但有更多網友覺得好心痛，認為個性獨立的「小骨」趙麗穎，值得有個肩膀靠著，才讓人放心。

其實女神不是不盼望愛情，也開過擇偶條件，但她也坦言沒有愛情哪來的愛情觀，如果能被愛情沖昏頭，什麼條件肯放下的。(翻攝自微博)

事實上，趙麗穎過去在媒體上，都相當大方地談感情事，每次被記者問到相關問題，她的答案總是「我一直是單身」、「單身好久好久了」，也不否認希望給自己一點時間，去填補一下感情這塊，但觀察她的行程，也發現真的是沒有時間談戀愛，連之前新片上映，問她要帶誰去看，趙麗穎竟說父母總是早她一步看過了，所以估計會自己偷溜進戲院觀賞，聽了讓人感到空虛寂寞覺得冷，而她其實曾在《金星秀》上公開過擇偶條件，有責任心、又共同語言但不考慮同行，讓不少緋聞對象直接出局，而期待愛情的她，也無奈補充：「沒有愛情，哪兒有愛情觀呢？」，其實覺得，如果能被愛情沖昏頭，那就先愛吧，「我現在沒有擇偶標準，這些都是浮雲」。

(專題報導)