《兩岸星期人物》首富之子 陸網紅「國民老公」王思聰

大陸首富王健林獨子、人稱「國民老公」的王思聰。（圖/網路照片）

大陸首富、萬達集團總裁王健林獨子，人稱「國民老公」的王思聰，是大陸近年來最知名的網紅富二代之一。獲得父親資助鉅款，創業成立普思投資基金，嘻笑嘲諷、任性發言和高調炫富的舉動，讓這位「國民老公」迅速在網路上吸引大批粉絲，微博帳號追隨者更突破兩千萬人，使他一舉一動都成為各方關注的焦點。

現年28歲的王思聰，從小就被父親送往國外唸書，小學在新加坡就讀、中學以後長時間待在英國，畢業於倫敦大學學院哲學系。大學畢業後返國，在萬達集團掛名董事職，但並不處理實質公司業務。父親王健林拿出5億人民幣（約22.2億台幣），替他成立私募基金普思投資，由王思聰自行管理「練手」，並轉讓萬達影業名下約1千萬股給他。2011年更大舉投資電子競技，收購CCM電競戰隊，改名為iG戰隊。手中的5億人民幣（約22.2億台幣）資金目前分佈於四項投資：環球數碼、雲遊控股、九好集團和無錫海古德新技術有限公司。去年胡潤財富榜公布後，王思聰個人財富高達60億人民幣（約266億台幣），傲視眾多年輕創業家。

大陸最知名的網紅之一、「國民老公」王思聰。（圖/網路照片）

王思聰日前在微博上秀出高價百寸電視。（圖/王思聰微博）

從小在國外長大的他，也非常懂得如何利用網路輿論來拉抬自己的聲望，他個人的微博中，並沒有深奧難懂的生意經或各種枯燥的商業投資案，而是各種絢爛的電子產品、跑車、美女美酒美食的分享，再加上他嘻笑嘲諷的發言，讓粉絲迅速爆增成長，如今已多達2,240多萬人次，一舉一動都成為粉絲和媒體關注的焦點。但由於他的任性言論，卻也經常讓自己引火上身。無論是與俏江南董事長張蘭的對罵，或是在微博上影射批評范冰冰等女星，都讓他被捲入口水戰之中。

王思聰的父親王健林（圖右）與母親林寧（圖左）。（圖/華僑網）

曾傳出與王思聰拍拖的嫩模雪梨朱宸慧。（圖/雪梨微博）

率性而為的個性更反應在身旁的女伴身上，網路上更盤點了12名前後任的「女友」們，包含女星張予曦、何雨檬、王穎和嫩模「雪梨」朱宸慧和沈亞婷等人，但這些戀情往往來得快去得也快。王思聰日前更傳出與網紅「豆得兒」拍拖，並被目擊出遊逛街，女友手指上那顆閃耀亮眼的鑽戒，更讓外界不禁猜想，這位公子哥也將步入婚姻殿堂了嗎？

王思聰前女友张予曦美照。（圖/張予曦微博）

王健林：從小對王思聰就有求必應

其實對於兒子的高調和率性而為，父親萬達集團總裁王健林其實並不喜歡。王健林曾在訪問中表示，自己其實不喜歡兒子被稱為「國民老公」，但由於他從小在海外長大，口無遮攔也不懂得看別人臉色。對於王思聰，老爸嚴格地表示，「我允許他失敗兩次，第三次再失敗，就回萬達上班。」

(中時電子報)