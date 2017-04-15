中廣2頻道突遭停播 梁正群不滿開諷蔡政府

梁正群諷NCC處理態度輕浮。(取自梁正群臉書)

中廣音樂、寶島網兩頻道遭國家通訊傳播委員會（NCC）收回，確定在4月15日午夜12點全面停播，引發聽眾與DJ極度不滿，流行網節目《風格玩家》DJ梁正群更在臉書直批NCC處理態度輕浮，「多虧 NCC，今晚中廣的同事們都覺得糟透了。」

梁正群臉書全文：

如果有天老闆跟你說「我決定把你開除。」你除了驚訝只能弱弱的回「好...那我做到哪天？」老闆只說「等通知。」然後你就帶著恐慌繼續做繼續做，直到某個週五下班前老闆突然說「好，你就做到今天了。」那絕對是全天下數一數二糟透了的感覺。

多虧 NCC，今晚中廣的同事們都覺得糟透了。

今天(4月14號)下班前，NCC 親遞公文，要求中廣音樂網、寶島網兩頻道在晚上12點停播。當然頻道收回早已確認，所有紛紛擾擾歷史情仇大家心裡早有個底，但如此輕浮的處理態度似乎也有失政府對於市井小民該有的體諒及溫度。同樣是要求本週結束營業，是不是在週一及早通知會更好些？人是有情感的，對很多同事來說連和長期支持的聽眾，和開台到現在一起努力的同仁們好好道別的機會都沒有。

不論如何，今晚有空的朋友請將收音機轉到FM96.3「中廣音樂網」，我們試著說聲珍重再見吧。

(中時電子報)