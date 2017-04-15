中市拚2022年漏水率降到16％以下

台中市長林佳龍（左六起）與自來水公司董事長郭俊銘力拚2022年將台中漏水率從19.58％降至全國平均值16％以下。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市長林佳龍、自來水公司董事長郭俊銘14日共同宣布

，水公司允投資50億元以上，引進日本技術，優先改善台中

、高雄、基隆等3個高風險區域漏水，預計每年投資中市8億元汰換舊漏管線，8年內汰換管線640公里，讓漏水率居6都之冠的台中市，漏水率從19.58％降至全國平均值16％以下。

林佳龍表示，921大地震後，台中市管線體質受影響，自來水漏水率6都最高，漏水率長年高於全國平均值16％，近兩年雖已改善，還是高達20％左右，水公司提出改善台中自來水漏水率的完整計畫，引進來自日本及美國的專家組成顧問團協助診斷，加速降低台中供水系統漏水率。

他強調，自來水公司推動台中、高雄及基隆供水系統降低漏水率計畫，預計於2022年將台中漏水率從19.58％降至全國平均值16％以下，期待提早達成目標、更大幅度降低漏水率

，屆時預計每日可減少7.9萬噸供水損失。

郭俊銘表示，水公司從自來水漏水率只有3％的日本東京，借重日商東京水道技術服務社及美商傑明工程顧問公司成功經驗，投資50億元以上，優先改善台中、高雄、基隆等3個高風險區域漏水情形，導入國際做法，強化地理資訊系統、數據監控系統及相關管理作業。

「水公司從2013年至2022年，這10年內投入795.96億元，盼將全台漏水率從目前16％降至14.25％以下！」郭俊銘說，近來很多高科技產業來台中市投資，降低漏水率也能讓高科技產業用水無虞。

(中時)