台中市確定辦2020世界蘭花展覽與會議
台中市長林佳龍14日在「青農young農產」推廣行銷暨農民節表彰大會報佳音，表示已獲中央支持，確定台中舉辦2020世界蘭花展覽與會議，繼2018台中世界花博，又成功爭取3年後的世界蘭花會議與展覽，將以原生、保育和多元為會議及展覽主題，將台灣蘭花介紹給全世界。
林佳龍強調，市府重視農業發展，推動「新五農政策」、「青年加農、賢拜傳承」計畫，編列農業發展基金、天然災害保險等措施，加上休閒農業所帶來的觀光旅遊、推動食農教育等，農業價值不僅在於民以食為天，也能帶觀光與慢活的生活方式。
「確定2020世界蘭花展覽與會議將於台中舉辦！」林佳龍說，2018台中世界花博積極籌備中，3月赴日行銷招商，台、日雙方簽署合作備忘錄，拓展台中文心蘭、百合等花卉外銷市場，青年農民也在「東京國際食品展」拿到不少訂單。
農業局長王俊雄指出，除了台中市爭取2020世界蘭花展覽與會議，還有台北市和台南市也加入競爭，13日在行政院會中獲支持，拍板定案由台中市舉辦2020世界蘭花展覽與會議，台南市一年一度「台灣國際蘭展」仍持續舉辦。
王俊雄強調，世界蘭花會議為蘭花產業指標性的活動，市府呈現台中迷人的城市風貌、豐富的自然資源、純熟蘭花生產技術，向世界蘭花會議基金會委員展現優勢，獲選2020年世界蘭花會議主辦城市。
(中時)
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