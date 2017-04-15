日千葉縣女童裸屍案 學校家長會長被捕
今年3月日本千葉縣我孫子市1名小學3年級女童被殺害後棄屍排水溝旁。千葉縣警方14日以涉嫌遺棄屍體罪名，逮捕居住於女童家附近的千葉縣松戶市嫌疑人澀谷恭正（46歲）。
共同社報導，據警方稱，澀谷對嫌疑保持緘默。辦案人員透露，澀谷的DNA與事發現場的遺留物一致。
專案小組在調查嫌疑人澀谷事發當時的行蹤與動機的同時，對殺人嫌疑也將進行慎重調查。警方在記者會上透露，目前認為是單獨犯案。
據松戶市教育委員會透露，澀谷現任女童所在的松戶市立六實第二小學家長會會長。澀谷與女童的兩家相距約300公尺。
被殺害女童為越南籍（9歲），嫌犯涉嫌於3月24日上午8點至26日早上6點45分前後，將女童裸屍遺棄於我孫子市北新田的排水溝旁草叢。
學校相關人士稱，澀谷作為家長會會長，還曾為女童家人籌集回越南費用的募捐活動。
專案小組透露，女童於24日上午8點左右，從自家出發前往出席小學結業式。然而並沒有到校，收到學校聯絡的女童父親，於當天上午提出了搜尋請求。女童家與棄屍現場相距約10公里。
女童書包及疑似本人衣物等，在距棄屍現場約20公里的茨城縣(土反)東市利根川的河床被發現。1060415
(中央社)
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