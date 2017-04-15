鞏固軍事聯盟 美防長將出訪沙烏地等國

美國五角大廈今天指出，國防部長馬提斯（James Mattis）18日起將赴沙烏地阿拉伯、埃及、以色列、卡達和非洲吉布地共和國（Djibouti）訪問。

五角大廈表示，馬提斯在本月18至23日訪問行程中，將「再次確認美國主要軍事聯盟關係」並「討論彼此合作以消弭破壞穩定的活動，及打敗極端主義恐怖組織」等事項。

根據聲明內容，馬提斯在訪問以色列期間，將與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談。（譯者：中央社徐睿承）1060415

(中央社)