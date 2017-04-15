美公布「炸彈之母」轟炸影片 IS聲稱無人傷亡

爆炸威力看來十分強大，煙霧即刻壟罩山谷。(圖片取自news.sky.)

防部今天公布以「炸彈之母」轟炸位於阿富汗的伊斯蘭國陣地影片(影片取自YOUTUBE)

美國國防部今天公布以「炸彈之母」轟炸位於阿富汗的伊斯蘭國陣地影片，爆炸威力看來十分強大，煙霧即刻壟罩山谷。阿富汗國防部表示轟炸結果是，伊斯蘭國關鍵藏身處和深地道區被摧毀，36名伊斯蘭國戰士身亡，但沒有平民受傷。不過即使炸彈威力如此強大，IS仍對外宣稱，這些炸彈沒有造成他們任何傷亡。

五角大廈14日公布，在當地時間13日晚間7時32分以炸彈之母轟炸伊斯蘭國（ISIS）陣地的影片。炸彈之母是核彈之外，最具殺傷力的炸彈，重2萬1600磅，至少可摧毀市區至少九條巷的建物，爆炸威力等同於11噸TNT炸藥。

伊斯蘭國（IS）旗下阿瑪克通訊社（Amaq）社群媒體帳號表示，「美軍昨天在南加哈（Nangarhar）動用GBU-43/B發動攻擊，安全消息來源向阿瑪克通訊社否認此攻擊造成任何傷亡。」

他們強調美軍昨天動用規模最大非核炸彈「炸彈之母」轟炸阿富汗東部山區的IS藏身處，未造成IS戰士任何傷亡。

(中時電子報)