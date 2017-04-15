今年首個颱風將成形？氣象局怎麼說
天氣多變化，還未正式進入二十四節氣裡的「夏至」，然這幾天台灣已飆出30度以上高溫！話說昨（14日）上午氣象局原不排除菲律賓附近的熱帶性低氣壓有成為颱風，然到了晚間氣象局針對此熱低壓最新動態又表示，但結構變差，形成颱風機率減小。
今年首個颱風何時出現呢？氣象局昨日早上表示，菲律賓東方、帛琉周遭海面有熱帶性低氣壓朝菲律賓中部前進，強度持續增強中，將有機會發展成今年第1個颱風「梅花」。
不過氣象局昨日晚間表示，此熱帶性低氣壓在下周二（18日）之前不會影響台灣。以目前的成颱條件來說，環境有利於其形成颱風，然此熱低壓因其逐漸靠近菲律賓陸地會有減弱趨勢，形成颱風機率減小。然是否會發展成輕度颱風，氣象局仍會密切注意它的最新動態。
據氣象局傍晚最新資料，熱帶性低氣壓目前在菲律賓東方海面，大約在鵝鑾鼻東南方1600公里，以每小時20公里速度朝西北西移動。
(中時電子報)
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