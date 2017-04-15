強拖乘客下機的聯航又出包！「蠍子」從天而降螫傷乘客

美國聯合航空超賣機位，沒想到竟傳出發生強拉乘客下機導致見血事件，聯合航空因此備受外界譴責。（圖/美聯社）

美國聯合航空超賣機位，沒想到竟傳出發生強拉乘客下機導致見血事件，此事震撼全球，此事讓聯航形象大傷，股價下跌，公司市值蒸發上億美元！沒想到又有一名加拿大乘客投訴，說他日前搭乘聯航時，行李架上竟然掉下一隻蠍子將他蟄傷！

一名加拿大乘客投訴，說他日前搭乘聯航時，行李架上竟然掉下一隻蠍子將他蟄傷。（圖取自英國《衛報》網站）

飛機上有蛇？這是好萊塢電影片名，不過飛機上竟然有「蠍子」？英國《衛報》報導，加拿大乘客理查貝爾（Richard Bell）表示，週日（91日）他和妻子從休士頓搭聯航返回加拿大卡加利途中遇上「蠍子」從天而降。

那時貝爾和妻子正坐在商務艙內午餐時，一隻蠍子從頭上的行李櫃掉下，落到了他的頭上，貝爾覺得不對勁，於是抓了抓頭，沒想到蠍子就恰好落進餐盤上。所幸一旁的空服員連忙用碗盤把蠍子蓋住。接著機組人員把蠍抓起來，最後將其丟到馬桶裡。

事發後，機組人員立即諮詢地面醫生，詢問這種蠍子是否有毒。此外，而一名乘坐同班客機的護士旅客，也給了貝爾止痛藥。當貝爾和妻子下飛機後，也立即送院診治，所幸無大礙。而事後貝爾妻子也表示，聯航已主動聯繫致歉，並表示會賠償，但沒透露賠償金額。

話說全世界有1500種蠍子，然大多數人也想不到竟會是在飛機上看到。當聯航發生因超賣機位，強拉乘客下機見血影片曝光後，引發全球議論。此事不僅傷了乘客，也重挫了聯合航空91年（創立於1926年）的形象招牌。

(中時電子報)