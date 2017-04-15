科學家：若美韓核戰 中日將受輻射汙染
朝鮮半島局勢似乎越來越不受控，北韓疑似不滿川普政府不斷軍事挑釁，嗆聲幾分鐘就足以將包括美軍駐韓基地的邪惡巢穴化為焦土。甚至還威脅美國「卡爾文森號」航空母艦等大塊頭的目標離得越近，打擊摧毀效果越大。但科學家研究指出，若美韓核戰一旦開打，朝鮮半島、中國大陸和日本都將遭受輻射汙染。
美韓關係緊張，北韓聲稱川普政府瘋狂進行軍事挑釁，已嚴重到萬分危險的程度，無法繼續袖手旁觀，朝鮮軍隊和人民將以超強硬反制徹底粉碎美國強盜般的政治、經濟、軍事挑釁圖謀。
俄國媒體報導，俄國核子科學家波修夫(Leonid Bolshov)認為，就算在最壞情況下，輻射塵也不會飄到俄羅斯，春風從中國大陸的戈壁沙漠吹向太平洋，因此輻射塵不會落在俄羅斯遠東地區，而會落在太平洋，屆時中國和日本都會受到輻射汙染。
(中時電子報)
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