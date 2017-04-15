吃水果、洗澡都不行？飯後6大禁忌！小心短命

吃飽後進行行走恐會導致胃酸逆流和消化不良。（達志影像／shutterstock提供）

現在人重養生，不管是吃什麼、運動都會多加小心！話說有些人在吃完大餐後，總會吃份水果、或是散步、洗澡等，然有網站《Little Things》報導，飯後有6件事情最好不要做，這會健康造成不好影響，嚴重的話還會短命。

1.散步

許多人飯後總習慣散步走走，認為這樣可助腸胃消化。然專家說，吃飽後進行行走恐會導致胃酸逆流和消化不良，另本身有低血壓、中樞神經病變者，更可能有血壓下降的情況，長期恐危害健康。如飯後要散步，建議在飯後至少30分鐘過後再進行。

飯後吃水果似乎是許多人的習慣，然其實這對健康會造成危害。（達志影像／shutterstock提供）

2. 吃水果

在餐廳之飯，飯後送上一盤水果，也象徵著這是宴席收尾，飯後吃水果似乎已成常態。然事實上，飯後立即吃水果的話，恐會讓食物無法快速通過腸胃消化，甚至容易和剛下肚的食物堵在一起，長久下來，腸胃會出問題。

3. 喝茶

對華人而言，吃飯配茶也是常態。話說喝茶有意健康，因茶具有抗發炎和清潔功效，然喝茶也要選對時間，營養學者指出，大多數的茶含有單寧酸等多酚物質，而單寧酸易和蛋白質結合成為鞣酸蛋白凝結成塊，建議在飯後1小時後再喝茶較佳，可避免腸胃不適問題產生。

4.躺下休息

午餐吃飽喝足，躺下來休息一下好舒服！然此舉看在專家眼裡，是對健康有害的。飯後躺下後，易有少量的消化液從胃回流到食道裡，此時，酸性的消化液會燃燒食道內壁，並產生輕微灼熱感。此外，當進入睡眠狀態時，大腦會對腸胃、肝臟下達「休息」的指令，如此反而會引起消化不良。建議飯後至少2小時再睡覺休息較妥當。

5.洗澡

有些然飯後會洗個澡，然此舉也是不妥的！專家指出，飯後洗澡就像飯後做激烈運動一樣，會讓血液往體表流動，胃腸道的血流量減少，造成胃腸蠕動和消化功能變差，易引發消化不良，建議在飯後30分鐘再洗澡較恰當。

6.抽菸

「飯後一根菸，快樂似神仙」然事實上，後身體為了消化食物，胃腸蠕動加強，血液循環加快，菸中的有毒物質比平時更容易進入人體，加重對健康的損害。

雖說上述6件事情飯後少做，然專家指出，飯後不妨喝點溫開水或是坐下來和親友聊聊天，若能換穿寬鬆的衣服，讓自己更放鬆、自在些也是個不錯的選擇。

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(中時電子報)