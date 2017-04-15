機位超賣讓位 這家航空給30萬

達美航空（Delta Airlines）對於需讓出機位的乘客，提供最高近10000美元(約台幣30萬)的賠償。(圖片取自chicagotribune)

美國聯合航空強拖華裔醫生下機，導致濺血事件發生後，引起大眾注意自身的搭機權益，而美國達美航空（Delta Airlines）對機位超賣則採取高額賠償乘客作法，授權地勤員工，對於需讓出機位的乘客，提供最高近10000美元(約台幣30萬)的賠償。

美聯社取得的公司內部文件指出，達美航空表示登機閘口職員可為讓出機位的乘客提出最高2000美元（約6萬台幣）賠償，之前最高賠償金額才800美元（約2萬4千元台幣），而主管級人員更可提出9950美元（約30萬台幣）賠償，比以往的1350美元（約4萬）高出整整7倍。

達美航空對於補償讓位的乘客相當大方，一名美國女子蘿拉．布倫姆 (Laura Begley Bloom)則撰文，表示自己偕同丈夫和女兒打算從紐約飛到佛羅里達，不幸接連三天遇到機票超賣事件，導致他們讓位3次，不過如此，也收到1萬1000元(約台幣33萬元)賠償。

(中時電子報)