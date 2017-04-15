周末好天氣！西半部高溫上看31度！日夜溫差大
周末好天氣！今（15）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多、西半部高溫上看31度，紫外線指數高，外出要記得防曬！另中南部日夜溫差可達10度左右，要多留意溫度變化。
周末出遊趣！今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲的天氣。氣溫方面，今天台灣附近轉為偏南風，各地氣溫會較今天再回升一些，西半部高溫約30~31度，東半部也有28、29度，中午前後悶熱。早晚低溫則在20、21度左右，建議早晚外出仍要加件外套。
大致說來，全台為多雲到晴天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。由於紫外線指數偏高，建議外出可帶傘。
明（16）日臺灣各地及澎湖、金門大多為多雲的天氣，僅東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。此外，今、明兩天金門及馬祖易受低雲或局部霧影響能見度，請注意。
至於民眾關心的空氣品質方面，今日中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標汙染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。