周末好天氣！西半部高溫上看31度！日夜溫差大

今（15）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多、西半部高溫上看31度，紫外線指數高，外出要記得防曬！（林宜靜 攝）

周末好天氣！今（15）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多、西半部高溫上看31度，紫外線指數高，外出要記得防曬！另中南部日夜溫差可達10度左右，要多留意溫度變化。

周末出遊趣！今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲的天氣。氣溫方面，今天台灣附近轉為偏南風，各地氣溫會較今天再回升一些，西半部高溫約30~31度，東半部也有28、29度，中午前後悶熱。早晚低溫則在20、21度左右，建議早晚外出仍要加件外套。

大致說來，全台為多雲到晴天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。由於紫外線指數偏高，建議外出可帶傘。

明（16）日臺灣各地及澎湖、金門大多為多雲的天氣，僅東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。此外，今、明兩天金門及馬祖易受低雲或局部霧影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標汙染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)