員工比老闆還賺？ 他年薪高CEO逾20倍

亞馬遜（amazon）旗下最賺錢網路服務部門（含雲端）負責人傑西（Andrew Jassy），去年薪水高達3561萬美元（逾10億台幣）。(圖片取自MONEY)

你能想像？員工領的薪水比老闆還多！美國報導指出，亞馬遜（amazon）旗下最賺錢網路服務部門（含雲端）負責人傑西（Andrew Jassy），去年薪水高達3561萬美元（逾10億台幣），是老闆貝佐斯（Jeff Bezos）薪水約170萬元(約台幣5000萬)的20倍以上。

傑西1年前獲拔擢為亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）執行長，由傑西負責的網路服務部為亞馬遜公司帶來了相當可觀的利潤。據統計，該部門下的雲端業務近來的增長速度，是整個亞馬遜公司業務的兩倍。傑西掌管的雲端服務，未來可能會是亞馬遜公司利潤成長的關鍵。

傑西薪水含價值3540萬美元的股票和17.9萬美元的薪資等。相較於去年收入最高的傑西，身為全球第二富豪的貝佐斯的財富，主要都來自他在亞馬遜公司持有的股權，他目前手上有全公司將近17%的股票。目前身家高達777億美元（2.3兆台幣），是全球僅次於微軟創辦人蓋茲的第2大富豪。

(中時電子報)