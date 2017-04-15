英「肉體換宿」夯 與房東上床免房租

英國有房東打著肉體換宿的條件，讓一些無家可歸的少女落入魔爪。(圖片取自達志影像)

英國房價以及租金高漲，也讓許多年輕人苦不堪言，但近日英國竟興起以肉體換宿的歪風，房東打出「一周和我做一次」條件，要求房客與之發生性關係，就可以免房租，還有房東稱「雙方各取所需，絕對是雙贏！」。

根據英國媒體報導，一些像是「Craigslist」等專門刊登出租廣告的網站被這些房東鎖定，打廣告尋找「頑皮女孩（naughty girl）」以性愛換取免費房租，誘使這些無家可歸或經濟不好的男女發生性關係。有房東聲稱：「我們是室友，妳可以出現在我房門幾晚，僅此而已」，更有房東表明：「一周只需跟我做一次，只要有性愛，我就開心」。

有一位女學生現身說出慘痛經驗，一開始到房東家，「他就把我帶到他的客廳裡，給我喝了一杯飲料，之後就是直接上樓。」「大概做了3次之後，我身體開始感到厭惡」。所以女學生最後逃離那裡，變成無家可歸。

雖然這些房東辯稱他沒有脅迫少女，雙方自於自願，各取所需。但英國反奴隸組織（anti-slavery charity）警告，房東行為遊走法律邊緣，這些房客「是一群被剝削、失去選擇機會的受害者」，當地官員也要求「Craigslist」設立廣告過濾機制，嚴防這些房東繼續伸出魔爪。

(中時電子報)