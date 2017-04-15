斯里蘭卡垃圾場大火崩塌 初估6死10傷

斯里蘭卡首都可倫坡東北部的柯隆納瓦區（Kolonnawa）的1座大型垃圾場15日失火，多人死傷。（圖取自Google Map）

國際又傳重大意外！斯里蘭卡此時正值傳統新年！首都可倫坡1座大型垃圾場昨（14日）失火，導致大量垃圾崩塌，約40間棚屋遭埋，初估至少6人死亡和10人受傷。

《U.S. News & World Report》報導，斯里蘭卡此時正逢傳統新年，這是僧伽羅人（Sinhala）和坦米爾人（Tamil）的傳統新年，大多數人都選擇在家過年，沒想到竟傳來火災。

斯里蘭卡首都可倫坡東北部的柯隆納瓦區（Kolonnawa）的1座大型垃圾場昨日失火，估計有40間棚屋遭埋，。至少6人死亡和10人受傷，意外發生後，數百名軍隊出動前往搜尋生還者。

醫院發言人索伊莎（Pushpa Soysa）告知國際媒體，1名12歲大男孩和2名青少女在醫院死亡，其他3人自災區現場被拖出，在送達醫院時不幸死亡。另有10人經救援後正在接受治療。

據悉，柯隆納瓦區居民對這座露天垃圾多有批評，特別是這座垃圾場對周遭造成的環境、空氣造成污染，此地點每天增加的固態垃圾約達800公噸，當地居民對垃圾場抗議聲不斷，然政府當局未解決前，沒想到新年時卻傳出重大意外，讓死傷家者不甚悲歎。

(中時電子報)