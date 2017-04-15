歌劇天后安琪拉‧蓋兒基爾來台！美聲演繹普契尼

男高音卡林布拉特斯庫、女高音安琪拉蓋兒基爾、指揮提貝里歐索雷。（北市交提供）

泰晤士報盛讚：「我從未聽過比她詮釋更美的《托斯卡》。2017TIFA台灣國際藝術節最受矚目的音樂節目之一－《天籟美聲－安琪拉‧蓋兒基爾與台北市立交響樂團》，將於4月16日（週日）晚間於國家音樂廳，由來自羅馬尼亞的國際歌劇巨星安琪拉‧蓋兒基爾（Angela Gheorghiu）領銜，帶來整場絕美動人的經典歌劇選粹之夜。

蓋兒基爾早年發跡相當具有傳奇性，出身於羅馬尼亞小鎮，家境清貧，熱愛唱歌表演的她，憑藉著精湛的演唱與出眾的外型，在羅馬尼亞政府極權垮台的年代，迅速打入西歐歌劇世界，在英國柯芬園皇家歌劇院、維也納歌劇院和大都會歌劇院都獲得演出機會，1994年與指揮大師蕭提爵士的《茶花女》製作，讓她一舉成為家喻戶曉的超級巨星。

此行來台，蓋兒基爾與同樣來自羅馬尼亞的男高音卡林‧布拉特斯庫（Calin Bratescu）、指揮堤貝里歐‧索雷（Tiberiu Soare），以及台北市立交響樂團攜手帶來十多首經典歌劇選曲，包括普契尼《托斯卡》「今夜星光燦爛」、《蝴蝶夫人》「再會了，可愛的家」、「我們將看到那美好的一日」 、卡塔拉尼《華莉姑娘》「我將要遠去」。

今年2月由蓋兒基爾擔任女主角，獲得國際樂評高度讚賞的英國皇家歌劇院製作《阿德麗雅娜．雷庫弗勒》中的多首詠嘆調等。與歐美同步連線的演出歌單，絕對讓歌劇迷大呼過癮！

在抵台記者會上，安琪拉‧蓋兒基爾表示對於再度來到台灣，不僅期待再次與樂迷見面，她還慎重再三思量音樂會曲目的安排，甚至在幾周前再度變動曲目，希望能帶給台灣的樂迷朋友耳目一新的感受！

指揮提貝里歐‧索雷則大力稱讚台北市立交響樂團的音樂表現，他認為北市交對於歌劇的理解和彈性度非常完美，相信音樂會上必定能夠讓觀眾大為驚艷！

本場音樂會由國家兩廳院與台北市立交響樂團共同主辦。北市交擁有每年歌劇製作的悠久傳統，曾演出《丑角》、《茶花女》、《卡門》等經典劇碼，近年則以《納克索斯島上的阿麗雅德妮》、《尤金．奧涅金》、《聰明的女人》等劇台灣首演，確立在台灣歌劇製作上的重要性。

(中時電子報)

天籟美聲安琪拉蓋兒基爾、男高音卡林布拉特斯庫、指揮提貝里歐索雷與文化局鍾永豐局長、國家兩廳院李惠美總監、北市交劉得堅兼代團長。（北市交提供）