4月15日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●朝鮮半島核試？ 平壤撤60萬居民

朝鮮半島瀕臨戰爭邊緣，國際社會密切關注北韓是否於15日其國父金日成誕辰紀念日6度試爆核武，或試射洲際飛彈。平壤當局14日揚言，只要時機成熟隨時可進行核試爆，並警告美國勿輕舉妄動，否則將飽嘗「真正戰爭的滋味」。

●中廣音樂網、寶島網 即起停播

中廣音樂網、寶島網15日凌晨零時起全面停播！國家通訊傳播委員會（NCC）14日專人親送裁決書至中廣要求「立即停播」音樂網與寶島網，「否則移送法辦。」中廣倉促停播，讓DJ「Rose」李雅欣氣憤在臉書留下，「這是新的白色恐怖，再怎麼想踐踏國民黨和中廣，你們只迫害了無辜的音樂DJ和工作人員！」

●國民黨黨魁選舉 詹指控賄選綁樁

國民黨主席參選人詹啟賢日前才抨擊，黨內選舉操弄派系、請客綁樁情況嚴重；昨舉辦「黨員當家作主」座談時再加碼爆料，指地方綁樁、請客吃飯等政治利益交換情勢嚴重，「某縣市支持的黨代表就給6萬、青工就給10萬、市議員則給到20萬，國民黨能淪落成這樣嗎」？

重點要聞

●踢爆 垃圾菜煮火鍋賣

實在太黑心！每日蔬果交易量居全國第一、高達1700公噸的北市第一果菜批發市場，因農產運銷公司疏於管理，竟然爆發不肖商家撿拾垃圾菜加工販售事件！《蘋果》日前直擊無良火鍋店業者長期撿拾市場丟棄的垃圾菜渣，烹煮成小火鍋賣給上班族、學生，害民眾吃下垃圾菜，消費者獲悉後痛斥：「太可惡了！」市府昨緊急到場稽查，查獲店家使用的垃圾菜，將開罰6萬元；學者也痛批，「政府單位應該負責！」

●美空襲阿富汗 36死 「炸彈之母」轟IS

美國為打擊極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）出狠招，前天以「炸彈之母」轟炸阿富汗東部IS分支「呼羅珊省」的地下坑道，造成36名武裝份子死亡、摧毀3個坑道。附近居民稱爆炸時「巨響震天，大地撼動」。「炸彈之母」GBU-43/B大型空爆炸彈為美國威力最大的非核武器，此為其首度投入戰場，美國總統川普稱此為「非常非常成功的任務，我們非常非常以美軍為榮」。

●中國停飛平壤 美若突襲 北韓：核武報復

「我們已有威力十足的核子嚇阻能力，面對美國先發制人攻擊，我們當然不會只是束手旁觀。」北韓副外長昨警告若美軍突襲北韓，必將使用核武報復。中國昨停飛唯一往來北韓的班機，並有報導說平壤已經疏散民眾。

重點要聞

●繼基隆、台中、新竹後… 蔡英文：彰化也要蓋捷運

繼基隆、台中、新竹之後，總統蔡英文昨到彰化再送出大禮，宣布彰化確定蓋捷運，由台中捷運綠線延伸到北彰化，後續還會協助縣府評估設置鹿港輕軌的可行性。

●朝鮮半島情勢緊張 全球關注

今天是北韓建國領導人金日成一○五歲冥誕，北韓將舉行慶祝儀式。全世界也都在關注是否會進行核試爆或試射長程飛彈。近日朝鮮半島的緊張情勢在今天也達到第一波高峰。

●減少「娃娃法官」 未來法官、檢察官要先過五關

為減少外界批評的「娃娃法官」，司改國是第四分組會議昨天做出多項重大決議，包括強化法律人的養成與考訓、訴訟外紛爭解決機制，未來審、檢、辯將採三合一考試，通過者先取得律師資格，未來要當法官、檢察官得先過「五關」，且有淘汰機制。

重點要聞

●詹啟賢爆：國民黨主席選舉賄選綁樁

繼前天接受廣播電台專訪時透露，這次的國民黨主席選舉綁樁問題嚴重，暗示有賄選情形，國民黨主席參選人詹啟賢昨日在台北競選辦公室舉辦「黨員當家作主」座談會時進一步具體指出，在某縣市有黨代表給六萬元、青工十萬元、議員二十萬元的價碼。

●獵雷艦國造疑染紅 傳向港購聲納系統

政府力推「國艦國造」政策，將陸續更新海軍兩棲船塢登陸艦、獵雷艦等艦艇，不過，為新型獵雷艦得標廠商的慶富造船，疑向香港公司簽訂聲納系統採購契約，有違國防部「不允許大陸地區廠商或其產品或勞務參與」採購規定之虞。對此，海軍昨表示，如發現得標廠商履約時，有影響國家安全之虞，將循法律途徑終止或解除契約。

●學者︰開放美商投資 不怕列匯率觀察國

美國公布「主要貿易夥伴外匯政策」報告進入倒數。台經院景氣預測中心主任孫明德提出建言，不要再把台美貿易關係狹隘到只剩下匯率，政府現在力推八千億元的前瞻性基礎建設，若能由高層拍板，將採購開放給美國廠商參與投資，化被動為主動，反而能加強台美之間關係。

(中時電子報)