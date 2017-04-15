從佛像窺人性、看工藝之美！柯錦中涎藝40週年展登場

工藝家柯錦中介紹揉碾漆線的技巧。（文化部所屬工藝中心提供）

「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」慈祥的佛像中透露莊嚴，靈性的眼神裡展現佛經所說的真言，看透人性、回顧過去、展望未來！趁著春暖花開，來文化部所屬工藝中心來看看「佛神造像．涎藝40週年！柯錦中創作展」一窺神像製作之深度！

柯錦中先生為台灣中青代知名粧佛藝師，13歲即師事黃必昇先生學習傳統粧佛技藝，17歲自立門戶，23歲退伍之後創立「聖興西佛國」，創作生涯迄今40年未曾間斷。2011年參加大墩工藝師甄選，是首位以傳統粧佛技藝獲選的工藝師，2013年獲得工藝中心第五屆台灣工藝之家頒證，2016年榮獲無形文化資產傳統藝術粧佛技術保存者認證之殊榮。

粧佛技藝的傳承皆為口耳相傳，學徒須用心聽、看、做，並不斷的練習模擬仿制，方能承襲正統的技藝，故有「涎藝」之稱。在其傳統工法中，當屬泉州派漆線雕的細緻工法最令人賞心悅目，以色彩的飽和度及華麗的配色，加重突顯佛、神像所要的莊嚴神聖。粧佛技藝雖是傳統工藝，可呈現傳統技藝的精良之美，但如能運用新時代的材料元素，結合技術與創新元素所產生的效應，即是新的工藝展現。

在傳統工藝創作中，柯先生的雕刻不論是精準的刀法或是細緻的雕工，皆能隨心所欲一氣呵成；而在創新工藝中，他更是獨樹一幟，把原木的瑰色飾以細緻的漆線、安金、彩繪、鑲嵌寶石，使佛、神像能同時表現出莊嚴肅穆與高貴華麗，進而從中展露創作者匠心獨具之功力。

適值柯先生涎藝40週年而舉辦的「佛神造像．涎藝40週年！柯錦中創作展」，除展出傳統形式的粧佛藝術品，也以創新的手法製作漆線雕的聚寶盆，試圖展現傳統作品中的創新詮釋，使民眾能體驗文化藝術的另一種不同的感官氛圍。

傳承、學習、再造是本次展覽的主旨精神，以傳統粧佛雕刻工序進行創新詮釋，除保護傳承傳統技術，並積極鑽研學習，開發的新動力及創作力，賦予傳統工藝新生命，繼而使之不斷延續。本展將「粧佛」、「按金身」之完整作品展出觀眾面前，讓觀眾一窺神像製作之深度。

展出作品有熟悉的四大天王〈南方增長天王、東方持國天王、北方多聞天王、西方廣目天王〉、大聖莊嚴〈釋迦牟尼佛〉、四象系列〈風伯、雨神-東海龍王、雷神、電母〉、關帝聖君、周倉、關平……等等，佛神盡出，精彩萬分、出神入化令人嘆為觀止！祈盼藉由本展延續、傳承並創新工藝技法，再創台灣粧佛技藝的新里程碑！

工藝家柯錦中現場示範牽漆線。（文化部所屬工藝中心提供）

「佛神造像．涎藝四十週年！柯錦中創作展」

日期：2017年4月14日(五)至2017年5月14日(日)

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館)

地點：台北當代工藝設計分館三樓（台北市中正區南海路41號3樓）

(中時電子報)