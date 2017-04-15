中廣音樂網遭停播 羅智強：綠營一貫「非我族類殛之誅之」
中國廣播公司音樂網及寶島網遭國家通訊傳播委員會（NCC）收回，即日起2頻道將全面停播，消息一出令許多忠實聽眾不捨。對此，總統府前副秘書長羅智強批評根本沒有任何的「急迫性」與「必要性」，又是綠營一貫的「非我族類，殛之誅之」的權力邏輯罷了。
中廣昨晚在臉書發布新聞稿表示收到NCC停播公文，必須立即停播寶島網及音樂網，否則將移送法辦。中廣被迫宣佈在14日晚上12點全面停播寶島網以及音樂網的所有節目。
對此，羅智強表示中廣音樂網是他開車時最愛聽的音樂台之一。這個從1987年開始，即以悠揚音樂陪伴大家的廣播電台，被政府下令停播。「我不知道，這到底又實踐了什麼『正義』？把一個有歷史、有傳統、扣連著許多人集體記憶的老牌音樂台停掉。」
羅智強指出，據NCC網站自行公布之頻道資料，FM 尚有許多閒置頻率，可輕易規劃數個全國性廣播網，供客委會以及原民會設立客家及原民電台。包括：台北 102.5、新竹 98.7、台中 88.5、彰化 88.7、嘉義 88.5、台南 88.7、高雄 88.5、宜蘭 98.7、花蓮 99.1、台東 97.9、澎湖 88.7、金門 91.1 及馬祖 90.1；原民會可使用之閒置頻率則為：台北 95.3、新竹 94.9、台中 95.3、嘉義 94.9、高雄 95.3、宜蘭 95.3、花蓮 95.3、台東 95.3、澎湖 95.3、金門 95.3 及馬祖 95.3 等。
羅智強說根本沒有任何的「急迫性」與「必要性」，非把一個經營成功的老字號廣播電台停掉。説穿了，就不過又是綠營一貫的「非我族類，殛之誅之」的權力邏輯罷了。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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