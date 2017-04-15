上戶彩爆婚變激瘦 憔悴老臉又驚呆人

上戶彩爆瘦之外，臉也憔悴不少。（圖／翻攝on.cc）

31歲日本女星上戶彩先前傳出和EXILE隊長HIRO的婚姻出現問題，她之前上節目時爆瘦的狀況讓不少人看了相當憂心。儘管兩人多次力證感情依舊，但她昨上節目節目，爆瘦模樣沒改善，一臉憔悴的面容更讓網友看了都嚇壞。

上戶彩昨在節目《VS嵐》上，和傑尼斯組合嵐大玩遊戲，不過鏡頭上的上戶彩還是瘦到不行，鏡頭拉近時，她更是一臉憔悴老臉，嚇壞不少觀眾，也讓人好奇她是否受到婚變傳聞影響。

不過上戶彩產後復出的作品《晝顏》，入圍了義大利遠東電影節，她將和導演西谷弘飛以及齋藤工飛到當地出席首映會。

(中時電子報)