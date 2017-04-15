零負評印度魔戒「巴霍巴利王」結局來了！

二部曲《巴霍巴利王2：終章》(暫譯) 即將在印度及全球上映。(圖片截自Youtube@Baahubali Movie)

男主角普拉哈斯(Prabhas)在首部曲《帝國戰神：巴霍巴利王》中的演出。(圖片截自Youtube@Baahubali Movie)

男主角普拉哈斯(Prabhas)在首部曲《帝國戰神：巴霍巴利王》中的演出。(圖片截自Youtube@Baahubali Movie)

印度奇幻史詩大片《帝國戰神：巴霍巴利王》當初在台灣上映遇到了好萊塢強敵環伺，播放不到幾個禮拜就在全台影院下片，得到的關注遠遠不如全球各國，相當可惜。因此在台灣知道或看過這部片的人可能不多，現在它的二部曲《巴霍巴利王2：終章》(暫譯) 長達2小時50分，4月底即將在印度及全球上映，作為一名粉絲期待看到續集，也就是結局的同時，筆者認為這是一個很好的時機，推薦大家先把第一集看完，因為導演在首集結尾埋下了一個強大的伏筆，會讓觀眾想要一口氣接下去看完二部曲才能善罷甘休。

《巴霍巴利王2：終章》(暫譯) 官方預告

《巴霍巴利王2：終章》(暫譯) 官方預告片

《帝國戰神：巴霍巴利王》去年在台上映後掀起的熱潮，遠不及全球其他電影圈對它的討論度。根據統計，印度是全球最大的電影生產國，平均每年製作將近2千部電影，數量遠遠超過中國和美國。然而在這樣的前提下，《帝國戰神：巴霍巴利王》拍攝的前置作業就耗費了將近2年時間，為了搭建龐大的電影場景，導演拉傑摩利（S.S. Rajamouli）還先找到一片2百英畝的空地，用2百天、每天千名人力打造電影裡的皇宮和拍攝場景，再加上超過千演員的服裝和使用的兵器，全部預算將近6千7百萬美元(約新台幣20億元)，創下全印度最高的電影預算紀錄。但是僅僅首部曲的票房開出來，就奪下了全印度最賣座電影的寶座，在全球創下將近9千萬美元(約新台幣27億元)票房，成為全球第3賣座的印度電影，堪稱是一部印度地表最強的鉅片。

《帝國戰神：巴霍巴利王》獲得印度最佳影片，導演拉傑摩利（S.S. Rajamouli）坐在新德里舉辦的頒獎典禮會場。(圖/美聯社)

拉傑摩利是南印度的重量級導演，這部片的拍攝地點是在南印度的「托萊塢」，電影畫面具有豐富的視覺特效，媲美好萊塢的科技應用，相當難得，當然這也是導演希望將印度觀眾的目光從好萊塢片移回本土電影的一大挑戰，因此這絕不是一般人印象中的寶萊塢片，可以說電影中除了印度臉孔以外，不管是導演、編劇或幕後團隊的技術和演員都非常能夠與國際大片匹敵。2016年5月在台灣上映時，印度導演拉傑摩利曾率領製作團隊到坎城影展宣傳，引起大批國外媒體爭相討論，在坎城掀起一股旋風。

《帝國戰神：巴霍巴利王》之所以被媒體拿來和好萊塢電影《魔戒》相提並論，除了本身是奇幻類型電影以外，說實在它比較算是印度史詩神話電影，以及具有相當科幻的視覺效果以外，重點是導演為了不讓電影劇情被印度人拿來當成某些宗教信仰的影射，於是要求編劇Madhan Karky自創一套新的語言，因此電影裡好戰族講的就是專門為電影量身打造，不想被認為是某宗派的新語言，這種高度原創性讓它獲得全球影評盛讚。

除此之外，一般印度巨星在他們演藝事業的全盛期，1年接演2、3部電影是家常便飯的事，但值得一提的是，印度硬漢派男主角普拉哈斯(Prabhas)，他願意為了拍攝《帝國戰神：巴霍巴利王》這部史詩長片，在他的演藝顛峰期，花費將近4年的時間拍攝首部曲，其中更長達3年不接拍其他部片，真的相當有決心和犧牲，也算是對電影有絕對的眼光和信心，堪稱是少有厲害的巨星。在《巴霍巴利王2：終章》即將上映之際，普拉哈斯日前接受印度媒體採訪表示，他願意為導演投入不只4年時間，即使7年他也願意，可見他對於高品質電影的執著，與獨到也願意付出的心意。

(中時電子報)