黃子佼連3年任文博大使！穿台灣設計、女友T恤挺文創
文化也是門好生意！可愛貼圖出頭天；料理也是藝術！展現台灣「食文創」！藝術、文化界重所期待的「台灣文博會」即將餘下周三（19日）在台北3展區登場！今年文博會大使依舊是喜愛藝術、文化的黃子佼擔任文博會大使。黃子佼身穿女友孟耿如為他設計的T恤外，領結、手錶等也是台灣設計師的作品，還誇張戴上紙睫毛，彷彿日本少女漫畫般主角！讓人見識到大使的對台灣文創的信心，也讓人一窺今年文博會的熱點。
2017台灣文博會由文化部主辦、北市府合辦、交通部及桃園市府共同協辦，年度主題大膽設定為「我們在文化裡爆炸」，企圖引爆文化創新能量！4月14日於華山1914文創園區舉行展前記者會，文化部次長李連權、三度擔任文博大使的黃子佼，在現場與鶯歌國小學生一起大跳首次公開的想像力體操，用行動點燃文化爆炸的引信！
這支全新的體操是今年文博會主題館的展出項目之一，由音樂風格多變且節奏性十足的「大象體操」樂團擔綱創作，並與編舞家陳俐君、百年老校鶯歌國小學生們一同撞擊實驗出的新健康律動，搭配輕快曲風，翻轉國人對於體操的刻板印象。
此外，今年文博會也邀請台灣設計師與廚師，以台灣人每日生活中的重要元素「便當」為題，運用在地食材創作全新的創意便當，同樣要顛覆國人對便當的既定印象，現場首次展出實品，令在場貴賓驚艷。
今年文博會與往年很不一樣，改以議題策展方式，透過「我們在文化裡爆炸」此一主題，拋出多個文化議題，邀請各界人士共同參與策展過程，並以對話方式開啟想像與討論文化的空間。
記者會中，文化部次長李連權與主題館策展人王耀邦拋磚引玉，以對談方式交流彼此對台灣文博會的想像，以及對今年主題的詮釋，在文博大使黃子佼的幽默引導下，擦出許多精采火花！
值得一提的是，文創風格鮮明的黃子佼今年第三度擔任文博大使，記者會的穿著再次突破自己！和女友孟耿如感情好的他還當眾曬恩愛，身穿身穿孟耿如設計的T恤外，黃子佼還將文博會參展廠商的創意作品穿戴上身，像是誇張的紙睫毛、藺草編成的領結、水泥製成的手錶等，透過黃子佼的親自穿搭，展現台灣的無限創意。
台灣文博會將在4月19日至4月23日盛大登場，在台北市華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館三大展區，分別展出「工藝」、「設計」、「授權」領域文創作品，齊聚台灣及全球共18個國家超過600個單位參展。
本屆文博會精彩可期！推出超過500場活動，預估將吸引超過20萬人次參觀！文化部期待透過今年的文博會，匯集文化能量並加以引爆，開啟後續連鎖反應，打造全新台灣文化美學，開創文創產業新風景！
2017台灣國際文化創意產業博覽會
日期：4月19日～4月23日
地點：松山文創園區、華山1914文創園區、花博公園爭艷館
(中時電子報)
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