NBA》誰是最糗數據王？恩比德當之無愧
隨著NBA例行賽落幕，球員的各項個人數據隨之出爐，其中包含一些很糗的數據，到底誰是本季數據的出糗王？答案是因傷僅打31場的七六人中鋒恩比德，因為他1個人就包辦了「掉球王」、「走步王」兩項很糗頭銜！
堪稱「奶油手」的場均最多掉球次數紀錄，是由恩比德以1.23次居首，可見他保護球的能力欠佳，火箭「大鬍子」哈登以1.19次排在第2，卻因他持球時間太長也屬正常，排在第3多的是鵜鶘中鋒考辛斯的1.08次。
本季場均走步違例次數最多的球員，又是恩比德，他場均出現0.45次走步，領先排在第2的公鹿「字母哥」阿提托康波的0.29次，恩比德的隊友薩瑞奇、科文頓，以及熱火中鋒懷塞德同以0.27次並列第3。
除了「掉球王」、「走步王」，本季最常出現3秒違例的「3秒王」是老鷹中鋒「魔獸」霍華，場均出現0.27次；「被火鍋王」則是林書豪上季在黃蜂的後場搭檔肯巴沃克，他本季被賞了78次火鍋。
帥氣灌籃卻沒扣進次數最多的「扣飛王」，是太陽前鋒克里斯的22次，令人意外的是，排第2竟是快艇中鋒狄安卓喬丹的19次，第3多的是雷霆中鋒亞當斯的17次，不知道其中有幾次是韋斯布魯克所傳的助攻跟著飛了。
至於本季惡意犯規次數的「惡人王」，是由巫師前鋒馬基夫莫里斯、勇士前鋒麥特巴恩斯同以4次並列第1；最會製造進攻犯規的「演技王」是老鷹前鋒伊耶索瓦的34次，快艇替補中鋒史貝茲33次緊追在後。
(中時電子報)
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