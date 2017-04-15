黃仲崑兒沖繩祕遊 甜當林予晞「司機」撇交往
女星林予晞和黃仲崑兒子黃遠，昔日合作《酸甜之味》傳出緋聞，但兩人否認僅以「好朋友」相稱，不過近日被民眾目擊在桃機現身，根據推測應該是搭機從沖繩返台，被問及是否同行出遊?兩人則是大方承認毫不避諱。
根據《蘋果日報》報導，有民眾直擊兩人搭CI 123沖繩飛台北航班，當時兩人站在桃機第二航站行李輸送帶前，黃遠當時穿著軍綠色襯衫，林予晞則是穿著灰色長T，不過兩人不約而同戴著黑口罩偽裝，似乎刻意低調不想被發現，至於兩人是否戀愛進行式?林予晞透過經紀人回應，因為好友恰巧在沖繩玩，剛好問他有無意願就衝去了，但由於是自駕遊，就拉黃遠負責當司機，也有工作人員同行，黃遠經紀人則表示剛好林予晞約他，就趁空檔去玩耍，不過據悉2人之前就同遊曼谷，已經不是首次相約出國。
對於兒子黃遠疑似與林予晞擦出愛火，黃仲崑透露對黃遠交友狀況沒興趣，因為都搞不清楚，不過倒是頻頻稱讚林予晞氣質出眾，還表示若小倆口結婚生子，那小孩想必非常可愛，對於屆時能否當證婚人?他則搞笑說：「如果婚禮有請我的話」。
(中時電子報)
關鍵字：林予晞
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