台東矯正藝文館重新開幕 作品完整呈現
在2014年開館服務的矯正藝文展示館，去年遭遇尼伯特風災受損嚴重，經過9個多月的復建工程，日前完工並重新開幕，矯正藝文展示館展示全國矯正機關收容人創作的藝文作品，開放民眾免費參觀。
台東的矯正藝文館位在台東市中山路上，原本是台東看守所，與台東監獄合署辦公後，空間轉成藝文展示館，但在去年遭到尼伯特重創，台東監獄歷經9個月的招標、施工整建，日前完工開放。
台東監獄表示，台東的矯正藝文館是全台唯一的矯正機關常設藝文展示館，蒐集全國的矯正機關收容人藝文作品，總共有多達240餘件，還保留羈押犯罪人的牢房以及其他生活設施，是民眾與矯正機關溝通的最佳橋樑。
矯正藝文館每周一休館，周二至周日上午9時30分到下午4時30分開館，開放機關團體、學校等單位參觀，還可商借場地，有需要可以向台東監獄洽詢。
(中時)
關鍵字：台東矯正藝文展示館
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